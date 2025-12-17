Bedri Hamza publikon video nga vetura duke shkuar në Prizren për hapjen e fushatës së PDK-së
Lajme
Kandidati për kryeministër nga PDK, Bedri Hamza sonte e hap fushatën në qytetin e Prizrenit për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Hamza ka publikuar një video nga vetura duke shkuar në Prizren, shkruan lajmi.net.
Ai shihet duke ja hedhur një sy fjalimit që do e mbaj atje para përkrahësve të partisë.
Hamza javë më parë u zgjodh edhe kryetar i PDK-së, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit./lajmi.net/