Bedri Hamza publikon video nga vetura duke shkuar në Prizren për hapjen e fushatës së PDK-së

Lajme

17/12/2025 17:04

Kandidati për kryeministër nga PDK, Bedri Hamza sonte e hap fushatën në qytetin e Prizrenit për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Hamza ka publikuar një video nga vetura duke shkuar në Prizren, shkruan lajmi.net.

Ai shihet duke ja hedhur një sy fjalimit që do e mbaj atje para përkrahësve të partisë.

Hamza javë më parë u zgjodh edhe kryetar i PDK-së, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit./lajmi.net/

