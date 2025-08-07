Bedri Hamza pas protestës: Kosova s’ka heronj për të sakrifikuar
Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Jugut, Bedri Hamza, ka reaguar pas protestës së sotme në Prishtinë, e cila u organizua në përkrahje të çlirimtarëve të UÇK-së që po mbahen tash e afro pesë vite në paraburgim në Hagë, nën akuzat e Dhomave të Specializuara.
Hamza ka thënë se qytetarët dhe kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së folën qartë dhe me zë të fuqishëm nga sheshet e kryeqytetit.
“Sot, qytetarët e Kosovës dhe kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së, folën zëshëm nga sheshet e Prishtinës. Kosova s’ka heronj për të sakrifikuar!”, ka shkruar ai në një reagim në rrjetet sociale./lajmi.net/