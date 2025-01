Bedri Hamza në Viti: Shpresa për Kosovën që mundet ma mirë është shndërruar në thirrje për veprim

Kandidati i PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza, sot ka takuar qytetarë të Vitisë në një tubim elektoral.

“Shpresa për Kosovën që mundet ma mirë është shndërruar në thirrje për veprim gjithandej Kosovës. Kësaj thirrjeje, sonte iu përgjigjën edhe qytetarët e Vitisë.

Këtë komunë do ta lidhim me autostradën Prishtinë-Shkup përmes Gërlicës dhe do të investojmë në një zgjidhje të qëndrueshme për furnizimin me ujë.

Për të ardhmen e secilit qytetar, Kosova mundet ma mirë! #PDK131”, ka shkuar Hamza.