Bedri Hamza: Ministër me aktakuzë në kabinetin tim nuk mundet me pas I ftuar në emisionin Oxygen, Bedri Hamza tha se, ashtu si në listën e tij nuk ka kandidatë me aktakuzë, e njëjta qasje do të vlejë edhe për ministrat nëse zgjidhet kryeministër. “Nëse një ministër – pa paragjyku vendimin final të gjykatës, se ne duhet ta dimë edhe prezumimin e pafajësisë, që çdo kush është…