Bedri Hamza: Istogu zgjodhi të ecë përpara me PDK-në, Kosova ka potencial, por duhet vetëm drejtim, normalitet dhe stabilitet

Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, tha se qytetarët e Istogut mbështesin vizionin e partisë për punë, përgjegjësi dhe të ardhme të qëndrueshme. Ai theksoi nevojën për drejtim, normalitet dhe stabilitet në Kosovë. Postimi i plotë: Edhe Istogu ka vendosur, bashkë me ne, të ecë përpara. Ky është bashkim i qytetarëve që besojnë në…

Lajme

24/12/2025 21:41

Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, tha se qytetarët e Istogut mbështesin vizionin e partisë për punë, përgjegjësi dhe të ardhme të qëndrueshme.

Ai theksoi nevojën për drejtim, normalitet dhe stabilitet në Kosovë.

Postimi i plotë:

Edhe Istogu ka vendosur, bashkë me ne, të ecë përpara.

Ky është bashkim i qytetarëve që besojnë në punë, në përgjegjësi dhe në të ardhmen. Kosova ka potencial, por duhet vetëm drejtim, normalitet dhe stabilitet.Bashkë. Përpara.

#PDK130.

Artikuj të ngjashëm

December 24, 2025

Çeku direkt Kurtit: Është njeriu i fundit që mund të lëvdohet...

December 24, 2025

Arrestohet 21 vjeçari në Fushë Kosove, dyshohet për disa vjedhje të rënda

Lajme të fundit

Çeku direkt Kurtit: Është njeriu i fundit që...

Arrestohet 21 vjeçari në Fushë Kosove, dyshohet për disa vjedhje të rënda

Dalin pamjet – Për pak plas grushti në Big Brother

​Joshua zbulon se sa fort e goditi Paulin:...