Bedri Hamza: Istogu zgjodhi të ecë përpara me PDK-në, Kosova ka potencial, por duhet vetëm drejtim, normalitet dhe stabilitet
Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, tha se qytetarët e Istogut mbështesin vizionin e partisë për punë, përgjegjësi dhe të ardhme të qëndrueshme.
Ai theksoi nevojën për drejtim, normalitet dhe stabilitet në Kosovë.
Postimi i plotë:
Edhe Istogu ka vendosur, bashkë me ne, të ecë përpara.
Ky është bashkim i qytetarëve që besojnë në punë, në përgjegjësi dhe në të ardhmen. Kosova ka potencial, por duhet vetëm drejtim, normalitet dhe stabilitet.Bashkë. Përpara.
#PDK130.