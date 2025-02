Bedri Hamza i bindur: Pas 9 shkurtit, do ta kemi një qeveri që punon dhe mban fjalën Bedri Hamza e ka publikuar një video të re, me të cilën paralajmëron një standard të ri në politikë. Hamza ka thënë se pas 9 shkurtit, do ta kemi një qeveri që punon dhe e mban fjalën. “Pas 9 shkurtit, do ta kemi një standard të ri në politikë. Do ta kemi një qeveri të…