Bedri Hamza e Xhavit Haliti e nisin ditën në Pejë, të bindur për fitore

Kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës(PDK), Bedri Hamza, e ka nisur sot ditën në Pejë në shoqëri me Xhavit Halitin. “Me Bedriun, njeriun e duhur për kryeministër të Kosovës, e nisëm ditën në Pejën e Haxhi Zekës, mes njerëzve tanë të mirë, me besim e shpresë për fitoren e PDK-së”, ka shkruar Haliti…

20/12/2025 13:54

Kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës(PDK), Bedri Hamza, e ka nisur sot ditën në Pejë në shoqëri me Xhavit Halitin.

“Me Bedriun, njeriun e duhur për kryeministër të Kosovës, e nisëm ditën në Pejën e Haxhi Zekës, mes njerëzve tanë të mirë, me besim e shpresë për fitoren e PDK-së”, ka shkruar Haliti në rrjetet sociale.

PDK mban sot takim në Pejë në ora 17:30, ku do të merr pjesë edhe Bedri Hamza.

