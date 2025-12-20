Bedri Hamza e Xhavit Haliti e nisin ditën në Pejë, të bindur për fitore
Kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës(PDK), Bedri Hamza, e ka nisur sot ditën në Pejë në shoqëri me Xhavit Halitin.
“Me Bedriun, njeriun e duhur për kryeministër të Kosovës, e nisëm ditën në Pejën e Haxhi Zekës, mes njerëzve tanë të mirë, me besim e shpresë për fitoren e PDK-së”, ka shkruar Haliti në rrjetet sociale.
PDK mban sot takim në Pejë në ora 17:30, ku do të merr pjesë edhe Bedri Hamza.