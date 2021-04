Bebe sjell fotografi të kampanjës së saj për Puma në qendrën tregtare më të madhe në Evropë

Bebe Rexha ka bërë bashkëpunim me Puma së fundi.

Këngëtarja e njohur shqiptare me famë botërore po korr suksese jo vetëm në botën e muzikës, shkruan lajmi.net.

Ajo së fundmi ka bërë të ditur se ka bashkëpunuar me markën e njohur Puma të atleteve dhe veshjeve sportive për një koleksion ‘Puma x Bebe’.

Këngëtarja shihet e veshur me rroba sportive mjaft me stil dhe atlete të bardha të cilat sigurisht se Bebe i ka dizajnuar së bashku me markën e njohur.

Sot ajo ndau pamje të kampanjë së saj me markën e njohur në Instastory nga një dyqan në qendrën tregtare më të madhe në Evropë.

Bebe ishte mjaft e lumtur për të ndarë pamjet e dyqanit me fansat e saj./Lajmi.net/