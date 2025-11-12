Bebe Rexha tërheq vëmendjen me flokë rozë “çamçakëzi”
ShowBiz
Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka mahnitur ndjekësit e saj me një seri fotografish të reja të publikuara në Instagram.
Së fundmi, këngëtarja ka bërë një ndryshim të guximshëm në pamje, duke lënë pas ngjyrën e saj klasike të flokëve dhe duke i kthyer ato në një nuancë rozë.
Në fotografitë e publikuara, Bebe shfaqet joshëse, me flokët rozë që i bien bukur mbi supe, ndërsa duket se ka çelur edhe më shumë ngjyrën.
“Jam lodhur duke shkruar përshkrime. Kështu që, ja një flutur 🦋. Gjithashtu, gëzuar e hëna. E kam çelur ngjyrën e flokëve në rozë ‘çamçakëzi’. A ju pëlqen më shumë kështu?” – ka shkruar Bebe në përshkrimin e postimit.
Ajo kishte zgjedhur një xhaketë elegante që i zbulonte dekoltenë dhe një fund të përshtatur, duke theksuar linjat e saj trupore.
Artistja dukej tejet e bukur dhe me vetëbesim, me shikimin e saj të mprehtë dhe sytë plot shkëlqim. Ngjyra rozë e flokëve duket se i ka nxjerrë edhe më shumë në pah veçoritë e fytyrës, duke i dhënë një pamje të ëmbël, por njëkohësisht edhe shumë tërheqëse.