Bebe Rexha shkëlqen me paraqitjen në koncertin e fundit, ndërsa provokon me dekoltenë e hapur Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, po vazhdon të jetë shumë e angazhuar me koncerte të ndryshme. Pas turneut evropian, ajo ka performuar në eventin e “Z100NewYork” në qytetin e saj të lindjes – New York City. Ajo ka entuziasmuar turmën me interpretimin e disa prej hiteve të saj më të fundit – kryesisht…