Bebe Rexha shfaqet në Venice me fustanin dhe zingjirin metalik teksa feston ditëlindjen

Kantautorja Bebe Rexha mbërriti në shfaqjen e modës Dolce & Gabbana në Sheshin e Shën Markut në Venecia, Itali të dielën në mbrëmje në një ansambël tipik me zë të lartë.

Ajo ktheu kokën në një mini-fustan me postë zinxhir me një çokollatë që përputhej, ndërsa ajo ishte e ngarkuar në festë me anije, transmeton lajmi.net.

Ylli I I’m Gonna Show You Crazy, 31 vjeç, i fshiu flokët bjonde mbi kokën e saj në numrin jashtë shpatullave.

Bebe e përputhte pamjen me taka vrasëse, gjithashtu në ngjyrë argjendi, me ansamblin që kap rrezet e diellit të mbrëmjes.

Ajo mbante një larje të patëmetë të fondatinës kremoze dhe, një fshirje rozë të errët në sytë e saj, një nuancë të përshtatshme në buzët e saj./Lajmi.net/