Bebe Rexha pritet me flamur kombëtar jashtë koncertit në Gjermani Artistja shqiptare me renome botërore, Bebe Rexha, është duke mbajtur këto ditë turneun e saj “Best F*n Night Of My Life” në Evropë. Pas Mbretërisë së Bashkuar, ajo këndoi në një koncert gjigant në Gjermani. E teksa ka performuar para publikut gjerman, Rexha është pritur me entuziazëm të madh nga fansat në dalje të koncertit.…