Bebe Rexha paraqitet atraktive me imazhet e radhës: Gjoksi im duket mrekullueshëm

Ajo vazhdon e sjellë imazhe provokuese duke shfaqur format e saj trupore, shkruan lajmi.net.

Edhe së fundi ajo ka vepruar njëjtë, ku e veshur plotë stil, ka vënë në fokus gjoksin e saj joshës.

Pas videos në bikini ku ylli i muzikës shihej duke u shëtitur rrugëve, këtë herë nuk kanë munguar disa fotografi të reja atraktive.

E veshur me një xhaketë ngjyrë rozë që ia theksonte dekoltenë, Bebe përshtati dukjen me xhinse, këpucë me taka bronzi, teksa përfundoi ‘look’-un me një cantë ‘Chanel’ po ashtu rozë.

“Gjoksi im po duket mrekullueshëm sonte”, ka shkruar artistja në mbishkrimin e një postimi ku shihet në makinë./Lajmi.net/