Bebe Rexha: Në shtëpi duhet të kap tabakanë dhe të shërbej, nëse nuk e bëj është mosrespekt

Bebe Rexha u çertifikua me diamant për hitin “Meant to Be”, bashkëpunimin e saj në vitin 2017 me Florida Georgia Line dhe ajo ka shënuar hite të tjera të mëdha me G-Eazy (“ME, Myself & I”) dhe Martin Garrix (“In the name of love”), shkruan Los Angeles Times, transmeton lajmi.net.

Para kësaj, këngëtarja luajti në një bend roku, jetëshkurtër të quajtur Black Cards me Fall Out Boy’s Pete Wentz dhe shkroi “The Monster” për Eminem dhe Rihannën

Megjithatë Rexha, 31 vjeçe, nuk e ka përcaktuar mjaft veten si një yll solo i muzikës, ndoshta sepse ajo nuk është vendosur kurrë në një tingull ose qëndrim të vetëm;

Ajo ka publikuar albumin e ri “Better Mistakes” më 7 maj, ku përfshin bashkëpunime me Lil Uzi Vert dhe Doja Cat.

E pyetur se a ndihet ndonjëherë konkurrenca toksike, Bebe u përgjigj “Po tallesh me mua? Industra e muzikës është industria më toksike që ekziston”.

Por, ajo thotë se është pjesë e kësaj industrie sepse i pëlqen të bëjë muzikë dhe e bën këtë në Los Angeles, me njerëzit që do të punojë.

Bebe shprehet se të vërtetën rreth asaj se çfarë ndodhë në këtë industri e kuptoi kur i thanë se nuk është pjesë e grupit të Pete Wentz, e ky i fundit nuk e kishte thirrur fare për ta njoftuar atë.

Artistja thotë se dikur pëlqente rrjetet sociale, por tani nuk i pëlqen, sepse nuk dëshiron të paraqitet si perfekte para të tjerëve, por të jetë sa më reale.

Pasi kujtoi fillet e para të karrierës, Bebe tregoi se si ishte në shkollë, duke shtuar “Kisha aq shumë ankth sa nuk do të haja as në kafene”.

E pyetur për muzikën shqiptare, ajo i përshkroi se si janë dasmat me daulle.

“Kur të shkoni në një dasmë atje, do të keni një djalë të madh që godet në daulle bas dhe më pas do të vijë edhe dikush me klarinetë ose një fizarmonikë, kaq. Daullet tingëllojnë si: Boom-Chicka-Boom-Chicka-Boom-Boom-Boom”, tha këngëtarja.

Ndërsa, teksa përshkroi traditat shqiptare, Bebe shprehet “Kur njerëzit vijnë, unë duhet t’u shërbej atyre diçka, edhe nëse ata po punojnë për mua, për shembull zonja ime pastruese do të ketë një vakt të plotë. Në kulturën shqiptare, kur dikush vjen, ekziston një sistem i hapit se si ju shërbeni njerëzve. Le të themi se do të kalonit tek shtëpia e mamasë time. Ajo do të të mirëpresë, dhe ne do të kishim një çokollatë të vogël, çokollata vërtet të këndshme dhe do të shkonim te të gjithë në dhomë nga më i vjetri tek më i r për t’ua shpërndarë, të gjithë marrin nga një copë çokollatë. Atëherë unë do të shërbej pije, ujë ose lëng. Pastaj vendosni një tabaka të madhe me ëmbëlsira, të gjitha këto lloje ëmbëlsirash. Atëherë unë ndoshta do të bëj kafe dhe do ta shërbej kafe me tortë. Dhe pastaj e përfundoni me fruta”.

Bebe Rexha përfundoi se nëse dikush vjen në shtëpinë e saj dhe nuk e bën atë, do të ishte mosrespekt dhe ata do të flisnin për të. /Lajmi.net/