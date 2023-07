Bebe Rexha ndan mesazhin e të dashurit, i tha se është shëndoshur

Bebe Rexha ka shpërndarë një mesazh mesa duket nga i dashuri i saj Keyan Safyari, i cili tregon shqetësim për shtimin e peshës.

Ylli 33-vjeçar i popit zbuloi kohët e fundit se ishte diagnostikuar me sindromën e vezores policistike (PCOS) – e cila shkakton një çekuilibër hormonal – dhe thotë se ishte një faktor në shtimin e saj 30 kilogramë dhe tani ajo ka publikuar pamjet e një mesazhi që duket të jetë nga partneri i saj kinematografik që ndan shqetësimet e tij mbi “fytyrën e saj në ndryshim”.

Në mesazh shkruhej: “Hej. Asnjëherë nuk kam thënë që nuk je e bukur dhe nuk kam thënë kurrë që nuk të dua. Në fakt kam thënë sa e bukur je dhe sa shumë të kam dashur. Por gjithmonë kam thënë se do të jem e sinqertë me ty dhe fytyra jote po ndryshonte kështu që të thashë se po ndryshonte.

“Kjo ishte biseda që po bënim dhe ti pyete… Sepse më intereson, a do të preferoje të të gënjej? Ti fitove 35 kilogramë, padyshim që ke shtuar peshë dhe fytyra jote ndryshon? A duhet të pretendoj se nuk ndodhi dhe kjo është në rregull?”

Ai vazhdoi duke sugjeruar se Bebe po përpiqej të gjente një mënyrë për t’i dhënë fund marrëdhënies, duke shtuar: “Hajde, unë fitova tre kilogramë dhe më quajte të trashë dhe të shëndoshë. Nuk do të thotë që nuk më do. Nëse je përpjekja për të gjetur arsye për t’u ndarë kjo ka kuptim … por nuk është arsyeja e vërtetë.

“Nëse je i pakënaqur me mua / veten / me jetën dhe nuk sheh të ardhme me ne, atëherë kjo është në rregull dhe kjo është arsyeja. Mos përdorni diçka të tillë për të armatosur zemërimin ose ankthin tuaj ose ndonjë pasiguri që mund të keni. Ti e di që të kam parë gjithmonë të bukur dhe të kam dashur pa marrë parasysh çfarë.”

Mesazhi përfundoi duke i sugjeruar këngëtares që të marrë pak kohë për të bërë terapi dhe të shkojë në një pushim për të ndihmuar në trajtimin e çështjeve të saj. Postimi shtoi se ajo duhet “të mendojë për gjërat dhe t’i shkruajë gjërat, të flasë me një terapist dhe të bëjë këtë gjë për të arritur në rrënjën e problemit”, përpara se të shtonte: “Më tregoni nëse dëshironi të flisni nëse keni nevojë më shumë qartësi. Të dua.”

Bebe dhe Keyan besohet se janë në lidhje që nga viti 2020. Këngëtarja nuk ka dhënë asnjë informacion mbi statusin e lidhjes së tyre.

Kjo erdhi pasi këngëtarja foli për peshën e saj gjatë një paraqitjeje në ‘The Jennifer Hudson Show’ në maj dhe konfirmoi se ishte diagnostikuar me PCOS.

Ajo shpjegoi: “Unë shkova te mjeku vitin e kaluar – dhe shumë gra në fakt e kanë këtë dhe ato nuk e dinë për të – por më diagnostikuan me PCOS, që është sindroma e vezores policistike. “‘Është një nga shkaqet kryesore. se pse femrat shtojnë peshë dhe janë obeze.

Bebe këmbënguli se ndihej e tronditur nga komentet negative për ndryshimin e formës së saj dhe deklaroi se fansat nuk e dinë se çfarë po kalojnë personazhet publike në mënyrë private. Ajo vazhdoi: “Dëgjo, ne jemi në sy të publikut, kështu që kjo do të ndodhë. Unë isha shumë më e dobët dhe fitova pak peshë. Nuk jam e inatosur për këtë sepse është e vërtetë, por kur sheh gjëra të tilla, të bën të ngatërrohet. “Ju nuk e dini se çfarë po kalon dikush, çfarë po kalon në jetën e tij, kështu që është disi e vështirë. Por më duket sikur jemi në vitin 2023… nuk duhet të flasim për peshën e njerëzve. Dëgjo… Më pëlqen të ha, mirë? Më pëlqen të ha.”