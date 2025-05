Bebe Rexha mohon thashethemet dhe reagon për trupin dhe lidhjen me G-Eazy

Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, reagoi fuqishëm në TikTok ndaj një videoje-lajm që po qarkullon rreth saj, e cila sipas saj përmban “gati asgjë të vërtetë”.

Në videon e ndarë me ndjekësit, përmenden ndryshime në trupin e saj për shkak të problemeve me fertilitetin dhe pretendime për një lidhje me reperin G-Eazy, e cila përfshinte maltretime dhe ndarje dramatike.

35-vjeçarja i quajti këto pretendime si të pabaza dhe theksoi:

“Pse ka kjo rëndësi? Nuk ka aspak në fakt. Dhe lajmi më i rëndësishëm është se unë kam qenë duke punuar në muzikë këto dy vitet e fundit dhe jam shumë e entuziazmuar për këtë. Dhe për njerëzit – disa janë shumë mbështetës, por disa janë shumë të obsesionuar me peshën time dhe trupin tim… Po, isha masa 4, 6, 8 dhe tani jam masa 10 deri në masën 12“.

Duke mohuar lidhjen me G-Eazy, ajo shtoi:

“Dhe sa për të qenë të qartë, unë nuk kam qenë kurrë në dashuri me G-Eazy. Ajo është një tjetër histori“.

Kujtojmë se Bebe Rexha dhe G-Eazy kanë bashkëpunuar në hitet globale “Me, Myself and I” dhe “F*ck Fake Friends”, por miqësia e tyre u prish më vonë, me Beben që e quajti reperin “një humbës mosmirënjohës”.