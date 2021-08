Bebe Rexha mbërrin e buzëqeshur për një event Dolce & Gabbana në Venecia

Ylli I I’m Gonna Show You Crazy bëri një hyrje madhështore në shtëpinë italiane të modës Alta Moda Show, e zbukuruar me një fustan të bardhë dhe të bardhë me pika, shkruan Daily Mail.

Mbrëmja ishte vetëm fillimi i një ngjarjeje tre-ditore që festonte fillimin e koleksioneve të D & G Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria dhe Alta Orologeria, transmeton lajmi.net.

Numri i nivelit të lartë, i cili ra nën gjunjët e saj, ndihmoi në shfaqjen e dekoltesë së saj të bollshme me një dizajn të thellë.

Ajo gjithashtu veshi një palë taka të zeza me gishta të hapur dhe aksesorë me disa byzylykë ari në dorën e saj të djathtë, teksa mbante një çantë burgundy me stil.



Ansambli i saj u rrumbullakos me syze dielli të bardha të bardha që dukeshin si një version i përditësuar i asaj që do të vinte një sirenë e ekranit nga vitet 1940 ose 50.

Dhe rrobat e saj bjonde kishin një pamje rrjedhëse me vëllim të shtuar dhe një pjesë qendrore./Lajmi.net/