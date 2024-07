Bebe Rexha, këngëtarja e radhës e cila pritet të performojë në Sunny Hill Festival Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka shprehur entuziazmin e saj për pjesëmarrjen në Synny Hill Festival. Ajo do të marrë pjesë në Festivalin Synny Hill që do të mbahet në Prishtinë, duke u bërë kështu një nga yjet e radhës që do të performojë në këtë ngjarje të rëndësishme muzikore. Njoftimi zyrtar është…