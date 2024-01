Bebe Rexha flet për paragjykimet për peshën, thotë se nuk e din çfarë probleme ka

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka folur rreth stereotipeve që publiku bënë për peshën dhe disa kilogramë më shumë.

“Është viti 2024. Turpi nga një trup i hollë dhe nga një trup i shëndoshë është i dëmshëm dhe përjetëson stereotipe të dëmshme”, ka thënë Bebe Rexha.

Artistja vazhdoi duke shpjeguar se askush nuk e di se çfarë po kalon një person dhe ai mund të hajë shumë për të përballuar ose shumë pak për të ndjerë njëfarë kontrolli në jetën e tij/saj.

Dhe ajo u ka kujtuar fansave se gjithçka ka të bëjë me të qenit ‘të shëndetshëm’ dhe jo se si duken.

Rexha në postimin e saj theksoi se njerëzit duhet të jenë të mirë me njëri-tjetrin dhe ‘të përhapin më shumë dashuri dhe dhembshuri’.

Gjithashtu këtë javë ajo u pa në St Barts duke u dukur si një yll hollivudian teksa kishte veshur një fustan të zi të tejdukshëm që zbulonte rrobat e saj të banjës.

Flokët e saj ishin të tërhequr mbrapa dhe ajo kishte vënë një palë syze dielli të mëdha ndërsa ecte në plazhin e pacenuar me rërë të bardhë gjatë pushimeve të saj dimërore.

Bukuroshja ka shkuar lart e poshtë me peshën e saj gjatë dekadës së fundit dhe ka folur me krenari për veten e saj.

Kjo vjen pak kohë pasi ajo tha se nuk ka ‘pritje’ për suksesin e ‘Grammy’.

Këngëtarja është nominuar në “Grammy 2024” në kategorinë “Kënga më e mirë ritmike pop” së bashku me David Guettan për hitin “One in a Million” – por pasi nu ke fitoi këtë çmim kohë më parë, Bebe po refuzon të zhgënjehet dhe nuk ka më pritshmëri.

Ajo i tha Revistës People: “Unë u mërzita shumë. I thashë vetes, ‘Nëse nuk fitoj me ‘Meant to Be’, me të vërtetë nuk mendoj se do të fitoj ndonjëherë një ‘Grammy’ për ndonjë gjë tjetër”.

“Që atëherë, ajo që po përpiqem të arrij është të mos kem pritshmëri”, tha Rexha. Pavarësisht kësaj, Bebe është e emocionuar që është nominuar për një Grammy këtë vit.

Këngëtarja ndjen gjithashtu se ka një ‘lidhje shumë të veçantë’ me Davidin.

Bebe – e cila më parë fitoi një nominim për ‘Grammy Awards’ për “I’m Good (Blue)”, bashkëpunimi i saj i vitit 2022 me Davidin – tha: “Sa herë që unë nominohem, është një lloj momenti i ngushtë. Kjo tregon se ai dhe unë kemi vërtet një lidhje shumë të veçantë, muzikore”.

Bebe dhe David, 56 vjeç, kanë vite që punojnë së bashku.

Dhe këngëtarja ka kujtuar se ishte ndjerë ‘vërtetë nervoze’ përpara takimit të tyre të parë.

Bebe tha: “Mbaj mend që isha vërtet nervoze. U futa në studio, dhe ai më tha: ‘E kam këtë këngë që kam punuar me Ester Dean dhe po më mungon një refren”.