Bebe Rexha feston sot ditëlindjen, kaq vite ka mbushur këngëtarja shqiptare

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka festuar sot ditëlindjen e 36-të. Këngëtarja ka pasur një vit të suksesshëm, me plot koncerte dhe zhvillime në jetën profesionale dhe private. Pas fillimit të saj në muzikën e pop-it dhe rrethin e muzikës alternative, Bebe bëri një hapa të mëdha në vitin 2013, kur shkroi dhe…

ShowBiz

30/08/2025 17:01

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka festuar sot ditëlindjen e 36-të.

Këngëtarja ka pasur një vit të suksesshëm, me plot koncerte dhe zhvillime në jetën profesionale dhe private.

Pas fillimit të saj në muzikën e pop-it dhe rrethin e muzikës alternative, Bebe bëri një hapa të mëdha në vitin 2013, kur shkroi dhe mori pjesë në bashkëpunimin për hitin “The Monster” të Eminem dhe Rihanna, që e çoi atë në njohje globale.

Pas këtij suksesi, Bebe vazhdoi të pushtojë listat e muzikës me këngë të tilla si “Meant to Be”, e cila arriti kulmin e suksesit në Billboard Hot 100 dhe që bëri xhiron e botës.

Lajme të fundit

Hoti: BE-ja t’ia imponojë, e jo ta lusë Serbinë për t’i hapur arkivat

Krejt në fund të ndeshjes, Granit Xhaka asiston...

Ibrahimi: Komunat humbasin miliona euro grante, po privohen...

Hekuran Murati me ‘analizë’ te re kushtetuese në...