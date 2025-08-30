Bebe Rexha feston sot ditëlindjen, kaq vite ka mbushur këngëtarja shqiptare
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka festuar sot ditëlindjen e 36-të. Këngëtarja ka pasur një vit të suksesshëm, me plot koncerte dhe zhvillime në jetën profesionale dhe private. Pas fillimit të saj në muzikën e pop-it dhe rrethin e muzikës alternative, Bebe bëri një hapa të mëdha në vitin 2013, kur shkroi dhe…
ShowBiz
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka festuar sot ditëlindjen e 36-të.
Këngëtarja ka pasur një vit të suksesshëm, me plot koncerte dhe zhvillime në jetën profesionale dhe private.
Pas fillimit të saj në muzikën e pop-it dhe rrethin e muzikës alternative, Bebe bëri një hapa të mëdha në vitin 2013, kur shkroi dhe mori pjesë në bashkëpunimin për hitin “The Monster” të Eminem dhe Rihanna, që e çoi atë në njohje globale.
Pas këtij suksesi, Bebe vazhdoi të pushtojë listat e muzikës me këngë të tilla si “Meant to Be”, e cila arriti kulmin e suksesit në Billboard Hot 100 dhe që bëri xhiron e botës.