Bebe Rexha fejon vëllain, del video kur e mbulon me para çiftin Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, ka marrë së fundmi pjesë në një aheng familjar në ShBA. Ajo ka fejuar vëllain e saj, Florentin, dhe me këtë rast familja e saj realizuan një ceremoni tradicionale shqiptare. Teksa janë argëtuar dhe dëfryer me këngë popullore, Rexha në një moment duket se ka vendosur “të qerasë”…