Bebe Rexha e përlotur thotë se ndihet e pështirë për shkak të peshës

Ajo ndau një video emocionuese për luftën e saj me imazhin e trupit gjatë Krishtlindjeve, duke pranuar se nuk ndihet rehat në lëkurën e saj.

“Kështu që janë pushimet dhe e di që ne të gjithë supozohet të jemi, si, të gëzuar dhe të pëlqejmë, “Po, janë pushimet”, që unë jam…”, filloi këngëtarja 32-vjeçare në një video të postuar. në TikTok të hënën, transmeton lajmi.net.

“Mendoj se jam më keq që kam qenë ndonjëherë. Unë e peshova veten vetëm tani dhe nuk ndihem rehat të ndaj peshën sepse ndihem në siklet”, shtoi Bebe.

Rexha, emri i vërtetë i së cilës është Bleta Rexha, u përlot ndërsa vazhdoi: “Thjesht ndihem e neveritshme, e dini, si në trupin tim”.

Këngëtarja e “Me, Myself, & I” shpjegoi se nuk ka dashur të postojë aq shumë në Instagramin e saj ose TikTok sepse është ndjerë shumë e mërzitur për peshën.

“Nuk ndihem mirë në lëkurën time, dhe kur nuk ndihem mirë, nuk dua të postoj, dhe kjo është me të vërtetë arsyeja që nuk kam postuar në vitin e fundit apo aq shumë sa unë dikur”, tha ajo.

Rexha gjithashtu pranoi se beteja e saj me imazhin e trupit vjen nga “një vend i lëndimit dhe konfuzionit” se si të ndihmojë veten, duke pranuar se ajo gjithashtu lufton se si ta dojë veten.

Rexha ka një histori të ndarjes së mesazheve pozitive për trupin me fansat e saj në rrjetet sociale.

Në qershor, ajo shkoi në TikTok për të ndarë një video të saj të veshur me të brendshme seksi, duke u kërkuar shikuesve të “normalizonin” gratë që peshojnë 165 paund. Dhe në dhjetor 2019, ajo pozoi me bikini në Instagram, ku shfaqi me krenari strijat e saj./Lajmi.net/