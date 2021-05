Bebe Rexha duket krejtësisht ndryshe në kopertinën e numrit të ri të “Notion”

Bebe Rexha pozoi me balluke në numrin e ri të revistës “Notion”.

Këngëtarja e njohur shqiptare Bebe Rexha ka pozuar për numrin e ri të “Notion”, shkruan lajmi.net.

Ajo ka shkëputur disa fotografi në rrjete sociale, në të cilat vjen pothuajse tërësisht ndryshe, ku vë në dukje balluket.

Bebe pozoi me kostume të ndryshme për “Notion”, teksa dukej atraktive me stilin e ri, me flokët lidhur.

View this post on Instagram A post shared by Bebe Rexha (@beberexha)

Në njërën prej fotografive, Bebe kishte mbuluar tërësisht kokën me një shami rozë, kurse mbante dhe syze të errëta në fytyrë.

View this post on Instagram A post shared by Bebe Rexha (@beberexha)

Kujtojmë se Bebe Rexha aktualisht po e shijon suksesin e albumit “Better Mistakes”, ndërsa nuk e ka ndalur punën për këngë të reja. /Lajmi.net/