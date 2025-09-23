Bebe Rexha ‘befason’ me look-un e saj të ri

Këngëtarja me famë botërore, Bebe Rexha, ka surprizuar ndjekësit e saj me një transformim të papritur të pamjes. Artistja ka vendosur të eksperimentojë me ngjyrën e flokëve, duke i kthyer në rozë të butë – një nuancë që i jep freski, delikatesë dhe nxjerr më në pah tiparet e saj. Në fotografitë e publikuara në…

ShowBiz

23/09/2025 20:41

Këngëtarja me famë botërore, Bebe Rexha, ka surprizuar ndjekësit e saj me një transformim të papritur të pamjes.

Artistja ka vendosur të eksperimentojë me ngjyrën e flokëve, duke i kthyer në rozë të butë – një nuancë që i jep freski, delikatesë dhe nxjerr më në pah tiparet e saj.

Në fotografitë e publikuara në Instagram, Bebe shfaqet me flokë të gjatë e të drejtë, duke reflektuar një anë më të ëmbël dhe elegante të saj.

Fansat reaguan menjëherë me komente pozitive, duke e cilësuar ndryshimin si një zgjedhje të guximshme dhe plot stil.

Artikuj të ngjashëm

September 23, 2025

Mozzik për orën Richard Mille: Ishte lojë, VV-ja e ka personale...

Lajme të fundit

Begaj njofton se në OKB takoi presidentin e...

Komisionerja Kos: Po presim formimin e Qeverisë së...

“Aleanca me SHBA-të themel i sigurisë sonë” –...

Spahiu: Tahiri po merr simpatinë e fansave të...