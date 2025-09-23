Bebe Rexha ‘befason’ me look-un e saj të ri
Këngëtarja me famë botërore, Bebe Rexha, ka surprizuar ndjekësit e saj me një transformim të papritur të pamjes.
Artistja ka vendosur të eksperimentojë me ngjyrën e flokëve, duke i kthyer në rozë të butë – një nuancë që i jep freski, delikatesë dhe nxjerr më në pah tiparet e saj.
Në fotografitë e publikuara në Instagram, Bebe shfaqet me flokë të gjatë e të drejtë, duke reflektuar një anë më të ëmbël dhe elegante të saj.
Fansat reaguan menjëherë me komente pozitive, duke e cilësuar ndryshimin si një zgjedhje të guximshme dhe plot stil.