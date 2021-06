Beatrix njihet për bukurinë e saj magjepsëse, e cila është mjaft aktive në rrjetet sociale ku nuk mungojnë imazhe nga më të ndryshmet, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja erdhi në formë të mahnitshme teksa ka befasuar fansat me paraqitjen e saj në veshje të ngushtë.

Në videon e publikuar, Beatrix mund të shihet duke marrë poza joshëse afër kamerës teksa shfaqet e veshur me fustanin e ngjitur pas trupit me print leopardi me të brendshme.