Beati eliminiohet nga Big Brother VIP Albania Beati është eliminuar nga Big Brother VIP Albania. Eliminimi i tij erdhi pasi shkoi në nominim me grupin e tij me të cilët kishte sfidën javore me litar, të cilën e humbën, shkruan lajmi.net. Banorët e kanë përcjellë Beatin tek dera, duke i uruar që të ketë fatin të kthehet sërish në shtëpi përmes “Biletës…