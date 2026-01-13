​BE: Zgjedhjet në Kosovë treguan që demokracia formëson politika për komunitetin

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, sot është takuar me ministrin në detyrë të Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi. Sipas njoftimit, shefi i Zyrës së BE-së në Prishtinë, Aivo Orav, diskutoi për rolin e qeverisjes vendore të fortë dhe të përgjegjshme në zbatimin e reformave të BE-së me ministrin në detyrë të…

Lajme

13/01/2026 15:31

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, sot është takuar me ministrin në detyrë të Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi.

Sipas njoftimit, shefi i Zyrës së BE-së në Prishtinë, Aivo Orav, diskutoi për rolin e qeverisjes vendore të fortë dhe të përgjegjshme në zbatimin e reformave të BE-së me ministrin në detyrë të Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi.

“Zgjedhjet e fundit në Kosovë tregojnë se si demokracia vendore angazhon njerëzit dhe formëson politikat që pasqyrojnë nevojat e komunitetit përmes vendimmarrjes pranë tyre”, tha Orav, transmeton KosovaPress.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë u zhvilluan më 28 dhjetor.

Artikuj të ngjashëm

January 13, 2026

Arrestohet një i dyshuar i kërkuar me urdhër arrest ndërkombëtar në...

January 13, 2026

Protestat për penalltinë e Rrahmanit, me kaq ndeshje dënohet Antonio Conte

Lajme të fundit

Arrestohet një i dyshuar i kërkuar me urdhër...

Protestat për penalltinë e Rrahmanit, me kaq ndeshje dënohet Antonio Conte

KQZ vendos: 10 komuna do të shkojnë në rinumërim të plotë të votave

Komuna e Gjilanit fton qytetarët të aplikojnë për...