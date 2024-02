BE shton masat: Kujt i merret patentë shoferi në një shtet nuk do të mund të vozis as në shtetet tjera brenda BE-së Heqja e patentës së shoferit në një vend të Bashkimit Europian do të jetë e vlefshme për të gjitha vendet brenda BE-së, sipas marrëveshjes parimore të deputetëve europianë. Kjo reformë është propozuar nga Komisioni Evropian dhe duhet të miratohet në mesin e vitit. Ligjet aktuale thonë se në shumicën e vendeve të BE-së, heqja e…