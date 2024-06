BE: Serbia nuk mund të bëhet anëtare e BE-së pa normalizimin e raporteve me Kosovën Serbia nuk mund të bëhet anëtare e BE-së pa normalizimin e raporteve të saj me Kosovën, tha për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i BE-së, Peter Stano, për Radion Evropa e Lirë. “Marrëveshja e Ohrit aktualisht e bën këtë shumë të qartë: Nëse nuk ka progres në normalizimi, nuk do të ketë progres në negociatat…