BE rikonfirmon mbështetjen për arsimin në Kosovë Bashkimi Evropian ka rikonfirmuar përkushtimin e vazhdueshëm për avancimin e sektorit të arsimit në Kosovë. Një gjë të tillë, BE e ka bërë të ditur përmes një komunikate të zyrës së saj në Kosovë, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Arsimit. “Që nga viti 2007, BE-ja ka investuar mbi 85 milionë euro në iniciativa që…