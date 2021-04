BE reagon për publikimin e listës së 50 bizneseve që përfituan nga qeveria Hoti

Shefi i BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog, ka thënë se ky është një hap pozitiv drejt transparencës dhe llogaridhënies, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se madje ky ishte kusht kur Kosova nënshkruajti me BE-në marrëveshjen 100-milionëshe makro-financiare.

“Mbështes vendimin e Hekuran Muratit për të publikuar 50 bizneset që përfituan më së shumti nga paratë publike të Kosovës. Një hap pozitiv drejt transparencës dhe llogaridhënies. Ky është një kusht i BE-së kur u nënshkrua me Kosovën marrëveshja 100-milionëshe makro-financiare e huazimit”, ka shkruar Szunyog.

Ndryshe, publikimi i listës së bizneseve që përfituan më së shumti para nga pakoja e qeverisë Hoti shkaktoi reagime të mëdha në opinion.

Kjo pasi që në listën e përfituesve vërehet që shumica janë rrjete të supermarketeve në Kosovë, të cilat janë ndër sektorët më të paprekur nga pandemia. /Lajmi.net/

I support @HekuranMurati decision to publish the list of 50 largest beneficiaries from Kosovo public funds. A positive step towards transparency and accountability. This is a condition EU agreed with Kosovo when €100 million Macro Financial Assistance loan agreement was signed.

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) April 23, 2021