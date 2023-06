BE: Qetësia të rivendoset urgjentisht ose do të ketë pasoja Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që menjëherë dhe pa kushte të marrin masa për de-përshkallëzim, të ndalojnë përdorimin e retorikës përçarëse dhe të përmbahen nga çdo veprim i mëtejshëm i pakoordinuar. BE thekson se janë të gatshëm të zbatojë masa të vendosura dhe se dështimi për të de-përshkallëzuar tensionet, do të…