BE përshëndet Planin Strategjik të KGJK-së: Prioritet mbrojtja e gazetarëve dhe qasja në drejtësi
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka përshëndetur miratimin e Planit Strategjik të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Qasje në Drejtësi, duke e vlerësuar atë si një hap të rëndësishëm në forcimin e sundimit të ligjit. Sipas njoftimit të BE-së në Kosovë, plani i ri e bën prioritet trajtimin e rasteve të padive strategjike kundër…
Lajme
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka përshëndetur miratimin e Planit Strategjik të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Qasje në Drejtësi, duke e vlerësuar atë si një hap të rëndësishëm në forcimin e sundimit të ligjit.
Sipas njoftimit të BE-së në Kosovë, plani i ri e bën prioritet trajtimin e rasteve të padive strategjike kundër pjesëmarrjes publike (SLAPP), shpifjes, si dhe çështjet që lidhen me sigurinë e gazetarëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile.
“Kjo është një përparësi për gjyqtarët, duke nxitur kështu lirinë e medias dhe shprehjes në Kosovë”, thuhet në njoftim.
The 🇪🇺 @EUKosovo welcomes the newly adopted #KosovoJudicialCouncil‘s Strategic Plan for #AccessToJustice, making SLAPP, defamation & safety of journalists & civil society activists cases a priority for judges, thus boosting the freedom of the media & expression in 🇽🇰 Kosovo.
— European Union in Kosovo (@EUKosovo) January 23, 2026