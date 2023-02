BE për shpronësimet në Leposaviq: Duhet të ketë konsultim publik Zyra e Bashkimit Evropian ka deklaruar se BE po ndjek me shqetësim aktivitetet e ndërtimit, që po zhvillohen në zonat kadastrale: Dren dhe Leshak, në komunën e Leposaviqit në veri të Kosovës. Kjo ka të bëjë me tokën që ishte caktuar për shpronësim nga qeveria e Kosovës me një vendim të marrë më 16 janar…