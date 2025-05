BE nuk ndalet, bëhet gati për paketën e 18-të të sanksioneve kundër Rusisë Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka deklaruar se megjithëse Europa sapo ka miratuar paketën e 17-të të sanksioneve kundër Rusisë, tashmë është në përgatitje të paketës së 18-të me masa të mëtejshme “të ashpra”. Sipas Reuters, pas një bisede telefonike të zhvilluar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, von der Leyen ka shkruar…