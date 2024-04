BE nuk komentoi paralajmërimet e Serbisë për pengim të Kosovës në KiE, reagon Krasniqi

Përmes një postimi në rrjetin social, X, Krasniqi reagoi duke thënë se kur bëhet fjalë për Serbinë, BE-ja preferon të mos hyjë në detaje.

Duke shtuar se BE-ja e bën të kundërtën kur bëhet fjalë për Kosovën.

“Kur Serbia shkel marrëveshjet në mënyrë të përsëritur, BE-ja preferon të mos hyjë në detaje dhe të përmbahet nga çdo koment i mëtejshëm. Por, kur bëhet fjalë për Kosovën, hyjnë në detaje aq specifike sa komentohet edhe vendimi i qeverisë për shpronësimin e tokës, dhe akuzohen. Pse?”, ka thënë Krasniqi.

When Serbia repeatedly violates the agreements, EU prefers rather not to go into details & refrains itself from any further comments. But when Kosova is in question they can be as specific as commenting a govt decision on land expropriation, & forthcoming to point fingers. Why?

