BE nesër mban konferencën e donatorëve për viktimat e tërmetit në Turqi dhe Siri Bashkimi Evropian organizojë nesër një konferencë ndërkombëtare të donatorëve për të mbështetur viktimat e tërmeteve shkatërruese të muajit të kaluar në Turqi dhe Siri. E bashkëorganizuar nga Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe kryeministri suedez i Suedisë, Ulf Kristersson për Presidencën suedeze të Këshillit, konferenca do të organizohet në koordinim me autoritetet…