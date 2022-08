​BE nën presion për të ndaluar hyrjen e turistëve rusë në Europë

BE-së i është kërkuar të vendosë një ndalim udhëtimi për turistët rusë me disa shtete anëtare që thonë se vizita në Europë ishte “një privilegj, jo një e drejtë njerëzore” për pushuesit, sipas BBC.

Presidenti Volodymyr Zelenskiy tha në një intervistë për Washington Post se “sanksioni më i rëndësishëm” ishte “mbyllja e kufijve, sepse rusët po marrin tokën e dikujt tjetër”.

Thirrja e presidentit ukrainas u mbështet nga kryeministrja e Estonisë, Kaja Kallas, e cila shkroi në Twitter se vizita në Europë ishte “një privilegj, jo një e drejtë njerëzore”, duke shtuar: “Koha për t’i dhënë fund turizmit nga Rusia. Ndaloni lëshimin e vizave turistike për rusët”.

Kryeministrja e Finlandës, Sanna Marin, tha se nuk ishte e drejtë që ndërsa Rusia po bën një luftë agresive, brutale agresioni në Europë, rusët mund të jetojnë një jetë normale, të udhëtojnë në Europë.”

BE-ja ndaloi udhëtimet nga Rusia pas pushtimit të Ukrainës nga Moska në shkurt dhe lidhja hekurudhore, midis Shën Petersburgut dhe Helsinkit, u pezullua në mars, por rusët ende mund të hyjnë në Finlandë me rrugë tokësore.

Finlanda javën e kaluar publikoi një plan për të kufizuar vizat turistike për rusët, por ka vënë në pikëpyetje të drejtën e saj ligjore për të vendosur një ndalim të plotë, ndërsa vendet e tjera të zonës pa pasaportë Shengen që ndajnë një kufi me Rusinë, si Estonia, Letonia, Lituania dhe Polonia, tashmë kanë ashpërsuar në mënyrë dramatike rregullat për vizat.

Por të gjithë kanë theksuar nevojën për një vendim të BE-së për këtë çështje pasi një vizë e lëshuar nga një anëtar i zonës nuk mund të refuzohet nga të tjerët – që do të thotë se rusët e zakonshëm që nuk janë në shënjestër nga sanksionet individuale mund të përdorin vendet e tyre fqinje si zona tranziti për kufirin- trë udhëtojnë falas në të gjithë rajonin.

Ministri në detyrë i turizmit i Bullgarisë, Ilin Dimitrov, tha të mërkurën se më shumë se 50,000 rusë – kryesisht pronarë pronash dhe apartamentesh, dhe shpesh duke udhëtuar përmes Stambollit kishin vizituar vendin deri në fund të qershorit. “Pengesat dhe biletat e shtrenjta nuk i ndalojnë ata,” tha ai.

Ministrat e jashtëm të BE do të diskutojnë këtë çështje kur të takohen në Republikën Çeke në fund të gushtit.

“Në mbledhjet e ardhshme të Këshillit Europian, kjo do të jetë një nga çështjet që do të diskutohet”, tha Marin. “Mendimi im personal është që turizmi duhet të kufizohet.

Vendet e tjera, megjithatë, nuk janë aq të sigurta. Disa me lidhje tradicionalisht të ngushta me Rusinë, si Hungaria, ka të ngjarë të kundërshtojnë këtë vendim ndërsa shtetet anëtare me komunitete të mëdha ruse si Gjermania argumentojnë se masa do të ndajë familjet.

Komisioni Europian gjithashtu ka vënë në pikëpyetje mundësinë e një ndalimi të përgjithshëm të udhëtimit, duke thënë se disa kategori udhëtarësh – duke përfshirë anëtarët e familjes, gazetarët dhe disidentët duhet të marrin viza në të gjitha rrethanat.

Thirrjet nga Ukraina dhe disa shtete anëtare që BE-ja të vendosë ndalimin e përgjithshëm ka zemëruar Kremlinin.

“Çdo përpjekje për të izoluar Rusinë apo rusët është një proces që nuk ka perspektivë”, tha të martën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov./AlsatM/