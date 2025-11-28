BE: Në Kosovë investuam 3.7 miliardë euro që nga viti 1999, jemi partneri më i fortë i juaji
Zyra e BE-së në Kosovë ka bërë të ditur se Bashkimi Europian ka investuar 3.7 miliardë euro në Kosovë që nga viti 1999. BE-ja tha se është në krah të Kosovës dhe mbetet partneri më i fortë dhe më i besueshëm i saj. “Me 3.7 miliardë euro të investuara në Kosovë që nga viti 1999,…
Lajme
Zyra e BE-së në Kosovë ka bërë të ditur se Bashkimi Europian ka investuar 3.7 miliardë euro në Kosovë që nga viti 1999.
BE-ja tha se është në krah të Kosovës dhe mbetet partneri më i fortë dhe më i besueshëm i saj.
“Me 3.7 miliardë euro të investuara në Kosovë që nga viti 1999, BE-ja është ofruesi më i madh i ndihmës financiare dhe partneri juaj më i fortë dhe më i besueshëm. BE-ja po ndihmon në zhvillimin e ekonomisë, forcimin e sundimit të ligjit, përmirësimin e cilësisë së arsimit, kujdesit shëndetësor dhe infrastrukturës, avancimin e mbrojtjes së mjedisit dhe energjisë së qëndrueshme dhe promovimin e kulturës”, thuhet në njoftimin e BE-së.
Zyra e BE-së theksoi se mbështetja e saj po sjell ndryshime të vërteta në jetën e qytetarëve, duke kontribuar në ndërtimin e një të ardhmeje më të ndritur për të gjithë.
“Në çdo hap, BE-ja është në krahun tuaj, duke mbështetur progresin dhe duke ofruar mundësi”, thuhet tutje në reagim.