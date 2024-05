BE në bisedime me Kievin për garancinë e sigurisë, pritet të dërgohen ushtarë e armë nga vendet anëtare Bashkimi Evropian (BE) është duke biseduar me Kievin për garancitë e mundshme të sigurisë, me qëllim që t’i kryejë “zotimet e mëdha të sigurisë” për Ukrainën deri në fillim të korrikut, raporton gazeta gjermane Welt am Sonntag. Kjo gazetë raportoi më 11 maj se e ka parë dokumentin e një drafti në Bruksel, në të…