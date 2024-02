BE na sanksionoi, Osmani lajmërohet nga Katari: Thotë se atje është me një delegacion të bizneseve Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po qëndron në Doha të Katarit, e cila ka thënë se janë të interesuar rritjen e marrëdhënieve tregtare. Osmani ka thënë se po qëndron në Doha të Katarit me një delegacion të bizneseve kosovare për të krijuar partneritet, rritjen e marrëdhënieve tregtare dhe zhbllokimin e potencialit ekonomik përmes rritjes së…