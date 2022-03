​BE miraton strategjinë e përbashkët të sigurisë e mbrojtjes

Ministrat e jashtëm të BE-së së bashku me ministrat e mbrojtjes të 27 vendeve anëtare miratuan sot në Bruksel "Busullën Strategjike", një dokument që duhet të përcaktojë prioritetet në fushën e politikës së sigurisë dhe mbrojtjes në vitet e ardhshme. aftësitë ushtarake të BE-së dhe autonomia strategjike.

Në Bruksel vlerësojnë se ky është një instrument me të cilin BE-ja do të bëhet një “aktor i vërtetë gjeopolitik i mbrojtjes dhe sigurisë”, i aftë për të vepruar “shpejt dhe fuqishëm sa herë që shpërthen kriza, me partnerë nëse është e mundur dhe vetëm kur është e nevojshme”.

“Me miratimin e sotëm të “Busullës Strategjike”, ne po forcojmë sigurinë dhe mbrojtjen tonë të përbashkët. Në kohë sfiduese, ne duhet të punojmë për të forcuar bashkëpunimin tonë në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes, si brenda BE-së ashtu edhe përmes marrëdhënieve të forta transatlantike,” tha ministrja e Jashtme suedeze Ann Linde.

Puna për “Busullën Strategjike” filloi në BE në vitin 2020, kur BE kreu një analizë të kërcënimeve dhe sfidave kryesore për Bashkimin dhe shtetet anëtare, duke përfshirë kërcënimet globale dhe rajonale, si dhe konfliktet e fqinjësisë të shkaktuara nga shteti dhe akterët jo shtetërorë.

Dokumenti prej 40 faqesh parashikon përmirësimin e gatishmërisë së forcave të armatosura të BE-së dhe zhvillimin e kapacitetit për të vendosur shpejt deri në 5000 trupa në zonat e konfliktit, duke investuar së bashku në aftësinë ushtarake të BE-së për të operuar në tokë, det, ajër, hapësirën kibernetike dhe hapësirë.

Theksohet rëndësia e forcimit të kapacitetit të BE-së për të penguar dhe për t’iu përgjigjur sulmeve kibernetike dhe fushatave dhe ndërhyrjeve të huaja dezinformuese.

Në të njëjtën kohë, theksohet rëndësia e forcimit të bashkëpunimit të BE-së me NATO-n, OKB-në dhe OSBE-në dhe inkurajimi i bashkëpunimit me partnerë individualë si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Norvegjia dhe vende të tjera.

Në dritën e luftës në Ukrainë, është ashpërsuar fjalori në raport me Rusinë, me ç’rast në dokumentin e miratuar është larguar pjesa rreth “angazhimit me Rusinë për disa çështje”