B​E me rregulla strikte për kompanitë e mëdha teknologjike Kompanitë e mëdha të teknologjisë, ndaj të cilave Bashkimi Evropian (BE) do të zbatojë rregulla strikte mes tjerash janë Google, Apple, Meta dhe Microsoft. Anëtari i Komisionit Evropian (KE), Thuerry Breton, në njoftimin e bërë në rrjetet sociale, tregoi për kompanitë që plotësojnë kriteret e “portierit” sipas Ligjit të Tregjeve Dixhitale. “Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance,…