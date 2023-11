BE: Me keqardhje morëm vendimin e Kosovës që të mos lejojë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë atje Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano, ka deklaruar sot se BE-ja e ka marrë me keqardhje vendimin e autoriteteve të Kosovës, të cilët nuk kanë lejuar praktikën e vendosur të lejimit të serbëve të Kosovës që të votojnë për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Ai ka shtuar se ky vendim nuk është në përputhje me…