BE me deklarata të mjegullta për çështjen e liberalizimit të vizave

Ambasadori i BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog, e pa të nevojshme ndërtimin e besimit nga ana e pales kosovare me shtetet të cilat po refuzojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.

“Ne jemi të vetdijshëm për rëndësinë që ka liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës. Raporti i Komisionit Evropian dhe Presidentja e KE-së, von Der Leyen janë shumë të qartë në këtë pikë, Komisioni qëndron prapa rekomandimit të vitit 2018 se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Unë llogaris në përkrahjen e të gjithë deputetëve të Parlamentit Evropian dhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës të vazhdojnë të ndërtojnë besim me shtetet anëtare të BE-së që më në fund të arrihet ky qëllim”, deklaroi ai në Kuvend.

Megjithatë, Holanda dhe Belgjika, dy nga pesë shtetet që pritet nga Kosova të ndërtojë besim me to, kanë shprehur skepticizmin e tyre ndaj përmirësimit të vendit në fushën e luftës kundër krimit dhe korrupsionit.

Në anën tjetër, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon ka shmangur për diskutim çështjen e liberalizimit të vizave. Përfaqësuesja diplomatike e BE-së, megjithatë, e ka vendosur parakusht një marrëveshje gjithëpërfshirëse për anëtarësimin e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Europian.

“Pa një marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pranimi në BE nuk do të ndodh për dy vendet. BE-ja duhet t’i shërbejë Kosovës dhe Serbisë për një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të paqes. I gjithë rajoni do të vazhdojë të jetë një tokë për ndikimet huaja dhe për të prishur stabilitetin e BE-së, siç e kemi pa në Bosnje”, deklaroi ajo.

Kurse kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian, Romeo Franz, përsëriti aprovimin e institucionit të BE-së për përmbushje të kushteve për heqjen e regjimit të vizave. Megjithatë, i njëjti nuk dha ndonjë version se si do t’i servohet diçka e tillë Këshillit të Europës, institucion ky ku vendimi për heqjen e vizave për kosovarët është kundërshtuar më herët nga pesë shtetet skeptike për Kosovën në BE.

“E kuptoj shumë mirë se mund të ndiheni të lënë anash nga disa vende në BE, mirëpo në Parlamentin Evropian është një konsensus i gjerë se Kosova e meriton dhe ka nevojë për vëmendjen tonë të vazhdueshme. Kur kemi të bëjmë me liberalizimin e vizave ne jemi aleat të juaj të palëkundur, ne nuk kemi t’iu bindim për këtë, ju e dini këtë. Disa vende akoma po hezitojnë për dhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën. Të jeni të bindur qartë për këtë se liberalizimi i vizave ka të bëjë me mbajtjen e premtimeve të BE-së, premtime këto që janë dhënë para tri vitesh”, deklaroi kreu i Parlamentit Europian.

Çështjen e liberalizimit të vizave me pesimizëm e ka parë edhe ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla. Kryediplomatja kosovare tha se nuk ka ndonjë datë për këtë.

“Në vija të trasha mund të themi së është punuar me muaj të tërë hartimi i një strategjie për t’i qasur në një formë të duhur, jo vetëm 5 vendeve të BE-së që se kanë njohur Kosovën, por edhe vende të tjera mosnjohëse. Konsiderojmë se statusi i Kosovës është dobësuar me kalimin e viteve dhe ka një stangim për njohje të reja. Duhet paralelisht të punojmë për njohje të 5 vendeve mos njohëse të BE-së, dhe ndërtimin dhe forcimin marrëdhënieve bilaterale me vende të tjera”, tha ajo.

Kosova është i vetmi vend në Europë që nuk iu janë liberalizuar vizat.