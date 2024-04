BE kushtëzoi integrimin e Serbisë me normalizimin e raporteve me Kosovën, Tahiri: Meritë e qeverive të kaluara Bashkimi Evropian ka kushtëzuar integrimin e Serbisë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Pas kësaj, ka reaguar edhe ish-kryenegociatorja Edita Tahiri e cila e ka konsideruar si meritë të qeverive të kaluara e jo të Qeverisë Kurti. “Sot BE-ja zyrtarisht kushtëzoi integrimin e Serbisë me normalizimin e raporteve me Kosovën te bazuar ne Kapitullin 35…