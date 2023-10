​BE: Kosova mbetet nën sanksione

Bashkimi Evropian ende nuk është e kënaqur me hapat që ka marrë Kosova drejt de-përshkallëzimit në veri, prandaj sipas zëdhënësit të BE-së, Peter Stano masat për Kosovën ende mbesin në fuqi.

Në konferencën për media Stano është pyetur nga gazetarët se kryeministri dhe presidentja e Kosovës e kishin bërë të qartë se nuk do të takohen me presidentin Aleksandër Vuçiq derisa të ketë masa ndaj Serbisë? Lidhur me këtë zëdhënësi Stono theksoi se procedurat janë konfidenciale, nuk do jepen detaje se çfarë po bëhet dhe çfarë po përgatitet për Serbinë.

Sa i përket dialogut, Stano theksoi se “nuk ka rrugëdalje”.

“Masat e marra në lidhje me Kosovën ishin në përgjigje të drejtpërdrejtë ndaj përshkallëzimit që kemi parë, apo mungesës së de-përshkallëzimit që kemi parë më parë, nuk po flas për rastin e 24 shtatorit, por para kësaj. Shtetet Anëtare ende nuk kanë parë hapa të mjaftueshëm të kënaqshëm drejt de-përshkallëzimit kuptimplotë, prandaj masat janë ende në fuqi. Kur është fjala për qëndrimin e Bashkimit Evropian në lidhje me dialogun, nuk ka rrugëdalje, duhet të ketë kthim në dialog. BE-ja është një lehtësues i dialogut, BE-ja është ndërmjetësi i ndershëm që ndihmon palët të gjejnë konsensusin… Sa i përket hetimit, mund ta përsëris atë që kemi thënë shumë herë, presim rezultatin e plotë të hetimit të plotë. Pra, pasi të përfundojë hetimi dhe rezultatet të dalin për t’i parë edhe Bashkimi Evropian, për të pasur një pasqyrë shumë të qartë se çfarë ndodhi, kush qëndron pas këtij rasti, atëherë BE do të vendosë hapat e ardhshëm… 02.57 Me fjalë të tjera, bëhet fjalë për vendimet dhe rezultatet, jo për procedurat. Procedurat janë të brendshme dhe konfidenciale zakonisht, kështu që nuk do të hyj në detaje të përshkruaj se çfarë po bëhet, çfarë po përgatitet apo jo”, theksoi Stano.

Bashkimi Evropian pret bashkëpunim të plotë dhe të pakushtëzuar nga Beogradi për të ndriçuar atë që ndodhi në Banjska më 24 shtator.

Stano është pyetur po ashtu se me cilat institucione duhet të bashkëpunojë Serbia, me EULEX-in, KFOR-in, Policinë e Kosovës apo ndonjë institucion tjetër?

Për këtë Stano përsëriti se presin bashkëpunim të plotë dhe të pakushtëzuar nga Serbia.

“Këtë çështje e kemi trajtuar edhe dje. Kështu që unë vetëm do të bëj një përmbledhje të shpejtë. Presim bashkëpunim të plotë dhe të pakushtëzuar nga Serbia. Se si bëhet kjo, i takon Serbisë. Ka mënyra nëse ka një vullnet, do ketë një mënyrë. Ka shumë mënyra të mundshme. Nuk na takon ne të dërgojmë mesazhe përmes domenit publik, partnerët tanë serbë e dinë shumë mirë se çfarë duhet të bëjnë dhe çfarë pritet të bëjnë”, theksoi ai.