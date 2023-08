BE kërkon hapa të mëtejmë nga Kosova, qeveria s’e di çka duhet të bëjë më shumë

Zëdhënësi i qeverisë së Republikës së Kosovës, Përparim Kryeziu ka qenë goxha i ashpër ndaj kërkesës së BE-së për hapa të mëtutjeshëm.

Ai ka thënë se çka duhet të bëjë Kosova më tepër, ndërsa kujtoi vendimet tashmë të marra e që kanë qenë konform kërkesave të faktorit ndërkombëtar, përcjell lajmi.net.

Veç kësaj, Kryeziu ka shtuar se një çështje tjetër që duhet të përmendet është edhe ajo se çka ka bërë Serbia për ta deeskaluar situatën.

“Pra Kosova po respekton dakordimin me BE-në. Një pyetje me rendësi që duhet të ngritët është se çfarë ka bërë Serbia për deeskalimin e situatës nga çka i është kërkuar fillimisht nga vetë BE. Kjo së bashku me pyetjen se çfarë po kërkon më shumë BE-ja nga Kosova, është më së miri t’i parashtrohet BE-së. Ne kemi thënë që masat ndaj Kosovës kanë qenë të padrejta dhe presim që ato të largohen sa më parë, sidomos pas progresit në zbatimin e marrëveshjes së Brastislavës por edhe pas përmirësimit të situatës në terren”, pohoi Kryeziu në RTV21.

Ky reagim i Qeverisë vjen pasi BE-ja e ka mirëpritur tërheqjen e 50% të policisë nga komunat veriore, por duke kërkuar hapat të tjerë nga Qeveria për de-eskalimin e situatës në veri.

“BE-ja mirëpret njoftimin e fundit nga Qeveria e Kosovës për një reduktim të mëtejshëm prej 25% të pranisë së policisë brenda dhe përreth ndërtesave komunale në veri të Kosovës. Këto janë hapa në drejtimin e duhur, por nevojiten hapa të mëtejshëm”, thuhej në përgjigjen e BE-së.