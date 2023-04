BE: Jemi të kënaqur me bisedën e parë mes Xi dhe Zelenskyt

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për politikën e jashtme, Josep Borrell, shprehu sot kënaqësinë për bisedën e parë telefonike mes presidentit kinez Xi Jinping dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky që nga fillimi i pushtimit rus, duke thënë se ishte “hapi i parë i rëndësishëm”.

“Është shumë e rëndësishme që Kina dhe Ukraina të bisedojnë. Ju kujtoj se ne të gjithë duam paqe”, tha spanjolli që po viziton Bogota.

Xi i tha Zelenskyt se Kina ka qenë gjithmonë në anën e paqes

“Ne nuk kemi nevojë për një paqe në të cilën dikush duhet të dorëzohet para një pushtimi brutal, por një paqe e drejtë që njeh të drejtat e popullit ukrainas, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës”, tha politikani spanjoll.

Sot, Xi Jinping i tha Volodymyr Zelensky se Kina “ka qenë gjithmonë në anën e paqes” dhe bëri thirrje për negociata. Me sa dihet, kjo është biseda e parë mes dy liderëve që nga fillimi i luftës në Ukrainë më 24 shkurt 2022.

“Jam jashtëzakonisht i lumtur për këtë bisedë, shpresoj se ky është hapi i parë pas të cilit Kina do të marrë rolin dhe do të bindë Rusinë të ndalojë agresionin”, shtoi Borrell. Më parë, një zyrtar i BE-së, i cili dëshironte të mbetej anonim, shprehu kënaqësinë që “kanalet e komunikimit janë të hapura”.

Si Gjermania ashtu edhe Franca e mirëpritën bisedën

Si qeveria gjermane ashtu edhe presidenti francez e përshëndetën bisedën e parë mes Zelenskyt dhe Xi si një shenjë të mirë dhe inkurajuese.

Zëdhënësi i Komisionit Evropian Eric Mamer kujtoi se presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen dhe presidenti francez Emmanuel Macron “i dërguan një kërkesë Presidentit Zelensky” për një bisedë të tillë “me rastin e takimit të tyre me Presidentin Xi në Pekin”.

Presidenti ukrainas ka dashur të bisedojë me Xi për muaj të tërë me shpresën për ta bindur atë të jetë më simpatik ndaj Kievit në lidhje me pushtimin rus, por Pekini nuk i është përgjigjur propozimeve të Ukrainës.

Kina po dërgon një delegacion në Ukrainë

Kina njoftoi sot se do të dërgojë një delegacion në Ukrainë në një përpjekje për të gjetur një “zgjidhje politike” për konfliktin.

Në shkurt, Pekini publikoi një dokument 12-pikësh mbi konfliktin në Ukrainë. Nisma, e konsideruar si një plan paqeje, fton Moskën dhe Kievin të negociojnë. Pekini nuk e njohu aneksimin e Donbasit nga Rusia në shtator të vitit të kaluar dhe as Krimenë në 2014.

Kina, e cila nuk e ka dënuar publikisht luftën në Ukrainë, ka forcuar fuqishëm bashkëpunimin e saj politik dhe ekonomik me Rusinë muajt e fundit.

Marrëdhëniet midis Pekinit dhe Moskës, të trazuara gjatë Luftës së Ftohtë, janë forcuar në dekadat e fundit në një përpjekje për të kundërshtuar ndikimin e SHBA-së.

Xi Jinping vizitoi Moskën disa javë më parë, ku konfirmoi partneritetin me presidentin rus Vladimir Putin. /Lajmi.net/