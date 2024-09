BE-ja zotohet për sanksione ndaj Iranit, pas dyshimeve për furnizimin e Rusisë me raketa Bashkimi Evropian (BE) e ka dënuar furnizimin e dyshuar të Rusisë me raketa balistike nga Irani, si dhe është zotuar se do të vendosë sanksione të reja ndaj republikës islamike. Në një komunikatë të përbashkët të premten, 27 vendet anëtare të BE-së thanë se furnizimi “është kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj sigurisë evropiane” dhe se kjo…